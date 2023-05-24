ГУР: Росіяни перетворили на військові бази територію трьох енергоблоків ЗАЕС

Росіяни продовжують мілітаризацію території ЗАЕС - в якості логістичної та військової бази вони використовують територію трьох енергоблоків, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують в якості логістичної та військової бази" , - йдеться в повідомленні.

На постійній основі на цих майданчиках перебуває особовий склад окупантів, їх бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється.

"Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка" , - додають в розвідці.

Разом з тим співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих працівників, які намагалися провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що через обстріл ЗАЕС всьоме з початку окупації переходить в режим блекауту.

Згодом в "Укренерго" заявили, що відновили лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС - станція переходить на живлення від української енергосистеми.