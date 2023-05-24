"Укрнафтобуріння" Коломойського і партнерів передали в управління "Укрнафти"

Кабінет міністрів схвалив передачу в управління "Укрнафти" одну з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 травня.

Так, Кабмін погодився з пропозицією АРМА і Міноборони щодо передачі арештованих активів в управління "Укрнафти".

АРМА доручили забезпечити передачу активів, а "Укрнафті" й Міноборони - вжити "дієвих заходів, спрямованих на запобігання перериванню функціонування активів та/або ризику збою у постачанні природного газу, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".

Нагадуємо:

Суд зняв арешт з акцій однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Згодом Печерський районний суд Києва за повторним клопотанням Офісу Генпрокурора та ДБР знову арештував та передав до АРМА корпоративні права "Укрнафтобуріння", яке за даними слідства, протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища.

Компанія "Укрнафтобуріння" пов’язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія є однією з найбільших газовидобувних компаній України: у 2021 році видобуток газу сягнув 725,4 млн кудометрів.

На початку квітня за рішенням суду акції "Укрнафтобуріння" були передані в управління АРМА.

Раніше ЕП повідомляла, що "Укрнафта" просить передати їй в управління корпоративні права "ВК "Укрнафтобуріння".