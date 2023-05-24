Данілов відреагував на фейк пропагандистів РФ про поранення Залужного

Секретар СНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про "поранення" головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Данілов у Twitter.

"Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки".

Секретар СНБО проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.

Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного ???? та інших членів Ставки. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 24, 2023

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