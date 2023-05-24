Столтенберг: Поки триває війна, членство України в НАТО не на порядку денному

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг укотре виключив можливість надання Україні членства в НАТО під час повномасштабної війни з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на Брюссельському форумі, організованому німецьким Фондом Маршалла, в середу.

Генсек НАТО підкреслив, що всі члени Альянсу погоджуються з майбутнім членством України, що було заявлене ще на саміті 2008 року в Бухаресті й відтоді "повторювалось не один раз".

Що стосується шляху вступу України в Альянс, визнав Столтенберг, то "в НАТО з цього питання є різні думки, а єдиний спосіб ухвалення рішень в Альянсі – це консенсус".

"Зараз тривають консультації про подальший шлях і те, як задовольнити прагнення України отримати членство в НАТО. Ніхто не зможе сказати, яким буде остаточне рішення на саміті у Вільнюсі" , – додав він.

Столтенберг зазначив, що наразі НАТО зосереджений на тому, щоб "забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної держави, бо якщо Україна не переможе, то нема чого й обговорювати".

"Набуття членства (в НАТО) під час війни – цього на порядку денному немає. Питання – в тому, що станеться, коли війна так чи інакше завершиться" , – сказав він.

Водночас генсек Альянсу вказав, що саме під час повномасштабної війни Україна стає ближчою до Альянсу, бо переймає західні доктрини й стандарти управління, а також переходить на західне озброєння.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.