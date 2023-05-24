Пєсков: Росія буде звільняти Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка

Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнеться народне збройне повстання з метою повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Ця сусідня держава (Білорусь − ред.) є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми і будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози".

Він також назвав Польщу "ворожою" для Росії державою, яка нібито зараз "буквально заходиться в істериках русофобії".

Пєскову також привиділося, що Польща нібито "фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави".

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