У Конгресі просять Байдена передати Україні заморожені активи Центробанку РФ

Члени Палати представників США – демократ Адам Шифф і республіканець Брайан Фітцпатрік – надіслали листа президенту Джо Байдену, в якому закликали передати заморожені активи російського Центробанку на військову та гуманітарну допомогу Україні, повідомляє Європейська правда.

Конгресмени вважають, що президент США має повноваження конфіскувати активи Центробанку РФ, посилаючись на попередні прецеденти – зокрема скерування 1,7 мільярда доларів держфондів Іраку на компенсацію жертв тероризму Джорджом Бушем.

"У цей критичний момент, коли кожен долар може вплинути на результат війни, закликаємо вас використати свої повноваження та скерувати мільярди доларів активів російського Центрального банку, заморожених відповідно до санкцій США, на задоволення нагальних військових і гуманітарних потреб в Україні" , – ідеться в листі.

Його автори вважають, що такий крок не лише є юридично обґрунтованим, але й був би також "правильним".

"Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час нещодавньої панельної дискусії, "агресор повинен заплатити за всі збитки, завдані Україні". Міжнародному співтовариству зрозуміло, хто є агресором і хто повинен нести витрати цієї незаконної війни – Росія" , – додали конгресмени.

Окрім Шиффа й Фіцпатріка, листа підписали ще дев’ять членів Конгресу США з обох партій.

Сполучені Штати, як відомо, вже принаймні один раз конфіскували й передали Україні активи російської підсанкційної особи через порушення режиму санкцій. Водночас із активами Центробанку РФ ситуація інша, оскільки вони належать державі, а не фізичним чи юридичним особам, які перебувають під санкціями.

Дискусія про те, як використати активи російського центрального банку, як відомо, триває і в Європейському Союзі. Там пропонують передавати Україні відсоток від прибутків, отриманих у результаті користування такими активами.