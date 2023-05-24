Військова допомога Україні з боку Польщі перевищила 3 млрд євро
Загальна вартість польської військової допомоги з боку України з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже перевищила три мільярди євро, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила канцелярія прем’єра Польщі Матеуша Моравецького за підсумками його зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком у Варшаві.
Під час зустрічі Моравецький і Стефанчук обговорювали питання якнайшвидшого початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, відбудови, а також військової підтримки.
"Вартість наших поставок зброї, боєприпасів та військової техніки вже перевищила три мільярди євро", – йдеться в повідомленні.
У межах дводенного візиту в Польщу Руслан Стефанчук зустрівся не лише з польським прем’єром, а й зі спікерами Сейму та Сенату Ельжбетою Вітек та Томашем Гродським.
У четвер голова Верховної ради також має виголосити промову у польському парламенті.
Раніше в Польщі повідомляли, що передали Україні загалом 325 танків і 14 винищувачів МіГ-29.