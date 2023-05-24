Військова допомога Україні з боку Польщі перевищила 3 млрд євро

Загальна вартість польської військової допомоги з боку України з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже перевищила три мільярди євро, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила канцелярія прем’єра Польщі Матеуша Моравецького за підсумками його зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком у Варшаві.

Під час зустрічі Моравецький і Стефанчук обговорювали питання якнайшвидшого початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, відбудови, а також військової підтримки.

"Вартість наших поставок зброї, боєприпасів та військової техніки вже перевищила три мільярди євро" , – йдеться в повідомленні.

???????????????????? Spotkanie premiera @MorawieckiM z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem w #KPRM. Poruszane kwestie to m. in. ⤵️➡️ wsparcie militarne ???????? – wartość naszych dostaw broni, amunicji i sprzętu wojskowego przekroczyła już 3 mld euro➡️ jak najszybsze… pic.twitter.com/94ZcDHxEHG — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 24, 2023

У межах дводенного візиту в Польщу Руслан Стефанчук зустрівся не лише з польським прем’єром, а й зі спікерами Сейму та Сенату Ельжбетою Вітек та Томашем Гродським.

У четвер голова Верховної ради також має виголосити промову у польському парламенті.

Раніше в Польщі повідомляли, що передали Україні загалом 325 танків і 14 винищувачів МіГ-29.