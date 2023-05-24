Токаєв: Росія та Білорусь створили проблему для країн Євразійського союзу

Росія і Білорусь, які створюють так звану Союзну державу з єдиним політичним, військовим, економічним простором і однією ядерною зброєю на двох, становлять певну проблему для інших держав Євразійського економічного союзу, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Токаєва на пленарному засіданні другого Євразійського економічного форуму 24 травня, Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"У нас є в ЄАЕС союзна держава. Тобто у світовій політичній історії створено унікальний прецедент або феномен... створення держави за формулою "дві країни − одна держава" з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом... І навіть ядерна зброя одна на двох зараз.

І є й інший рівень інтеграції, представлений Казахстаном, Киргизстаном, Вірменією. І з цією реальністю нам потрібно рахуватися. Як ми будемо працювати в цих умовах − це питання концептуальне. Думаю, нам потрібно і на цьому економічному форумі обговорити цю проблему".

"Я перепрошую, але і ядерна зброя одна на двох у вас зараз" − президент Казахстану заявив, що Росія і Білорусь створили проблему для інших країн Євразійського економічного союзу. Відео з Telegram-каналу "Вы слушали маяк" pic.twitter.com/gLuOogniax — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 24, 2023

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін на словах про ядерну зброю почали посміхатися і переглядатися.

Потім Путін щось сказав Лукашенку, той посміхнувся і обидва політики потиснули один одному руки.

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