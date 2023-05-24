Білий дім: США перевіряють можливе використання своєї техніки в Бєлгородській області

Сполучені Штати вивчають, чи справді американська техніка, яку отримала Україна, використовувалась під час "вторгнення" на територію Бєлгородської області Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це в середу повідомив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише The Washington Post.

"Ми вивчаємо повідомлення про те, що американське озброєння… могло бути залучене (до подій у Бєлгородській області – ред.)" , – сказав Кірбі на брифінгу для журналістів.

Він додав, що Сполучені Штати не схвалюють застосування американської зброї для атак на території Росії й повідомили про це Україну.

Нагадаємо, у понеділок "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області. Наступного дня Міністерство оборони РФ повідомило про витіснення й ліквідацію всіх учасників нападу, хоча в "Російському добровольчому корпусі" це спростували.

ЗМІ при цьому повідомили, що на поширених російською стороною кадрах видно принаймні два сильно пошкоджені автомобілі Humvee американського виробництва з російського боку прикордонної застави під Бєлгородом. США надали Україні понад дві тисячі таких засобів.

У Пентагоні напередодні заявили, що уважно стежать за повідомленнями щодо можливого застосування американської зброї на території Бєлгородської області РФ.