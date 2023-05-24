Кулеба анонсував початок зближення з Африкою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Ефіопії провів зустрічі із головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, та Головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом, повідомляє Ділова столиця.

Дмитро Кулеба розповів співрозмовникам про курс України на активізацію відносин із країнами Африки, який дозволить створити нові взаємовигідні можливості для наших держав, бізнесу та громадян, повідомляє пресслужба МЗС.

Міністр підкреслив, що Україна вже суттєво активізувала взаємодію з країнами Африки в міжнародних організаціях, нарощує співпрацю в сфері продовольчої безпеки, активно ділиться досвідом української воєнної дипломатії та протидії інформаційним загрозам.

"Мій візит до штаб-квартири Африканського Союзу напередодні Дня Африки має на меті по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку — для України. Ми прагнемо зробити наш діалог більш системним та регулярним, аби Україна та країни Африки іще краще розуміли один одного" , — зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії привернув увагу до негативних наслідків агресії Росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізації діяльності ПВК "Вагнер", падіння соціально-економічних показників.

"Війна Росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об‘єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру" , — підкреслив міністр.

Дмитро Кулеба наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру президента Зеленського, яка була зокрема відображена в положеннях відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закликав Африканський Союз вимагати від Росії, аби вона припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та зрештою припинила блокаду українських портів.

"Росія не має використовувати продовольство як зброю. Безперешкодний експорт українських зернових допомагатиме африканським країнам отримувати сільськогосподарську продукцію, яку вони потребують. Закликаємо Африканський Союз чітко заявити Росії про неприйнятність її деструктивної політики" , — підсумував Кулеба.

Як повідомлялось, делегація з лідерів шести країн Африки має намір відвідати Київ та Москву з метою ініціювання, у тому числі і "мирного процесу" між Україною та Росією.