ЗМІ дізнались ім'я ще однієї можливої кандидатки на посаду генсека НАТО

Запрошення прем’єр-міністерки Данії Метти Фредеріксен до Білого дому в червні підштовхнуло європейських дипломатів до думки, що вона може претендувати на посаду генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в публікації Politico.

Співрозмовники видання вказують, що прем’єрка Данії відповідає кільком критеріям майбутнього генсека НАТО: вона має досвід як голова уряду, а позаяк усі попередні очільники Альянсу були чоловіками, нині існує запит на жінку-кандидата.

Крім того, Данія розглядається як країна з поміркованою позицією: вона активно підтримує Україну у війні проти Росії, але не посідає так само жорстких позицій, як держави Східної Європи.

Водночас, звертають увагу дипломати в розмові з Politico, з 2009 по 2014 рік генеральним секретарем НАТО вже був представник Данії – колишній прем’єр Андерс Фог Расмуссен, тож "не всі союзники можуть бути раді бачити ще одного кандидата від нордичної країни".

Ще одним чинником для занепокоєння є те, що Данія не виділяє мінімальні 2% ВВП на оборону – у 2022 році цей показник становив лише 1,38%. Також незрозумілою є позиція самої Метти Фредеріксен щодо можливого призначення.

Як відомо, чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще у минулому році і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом Росії на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.

За даними ЗМІ, між країнами немає консенсусу щодо кандидатури наступника Столтенберга.

Ймовірними кандидатами на наступного генерального секретаря НАТО називають прем’єрок Литви та Естонії, міністрів оборони Нідерландів та Британії, експрем’єра Італії, президента Румунії, або, не виключено, представника Канади.