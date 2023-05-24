Прорив на Бєлгородщину: російські добровольці назвали свої втрати

Під час прориву російських добровольців на територію Бєлгородської області загинули двоє російських добровольців і ще 10 — отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили представники легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу".

"Наша боротьба триває: операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її цілі були досягнуті. Противник розгромлений, частина ганебно втікла; ми затрофеїли велику кількість техніки і взяли полонених... Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати" , — йдеться в повідомленні.

"У Бєлгородській області ми стали свідками безпринципності і жорстокості путінських військ: поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія і авіація ЗС РФ працювала по мирних містах ... Ми довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору та готові стерти з лиця землі свої ж землі, щоб не показати слабину" , — додали добровольці.

Вони наголосили, що використали військову техніку, яку бійці Сил оборони України затрофеїли у боях під Бахмутом. Після операції техніку було повернуто ЗСУ.

Добровольці також наголосили, що мають намір продовжувати вилазки.

"Ми прийдемо знову. Бєлгород, Брянськ, Курськ, Воронеж, Ростов, Москва — чекайте на нас" , — підкреслили вони.

22 травня Telegram-канали публікували відео "ймовірного заходу українських танків на територію КПП "Грайворон" у Бєлгородської області. При цьому влада Бєлгородської області повідомляла лише про обстріл Грайворонського округу, але пізніше губернатор регіону В'ячеслав Гладков інформацію про ДРГ підтвердив.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив, що російські добровольці, які воюють за Україну, на території Бєлгородської області проводять операцію зі створення смуги безпеки.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що метою "диверсій" у Бєлгородській області є відволікання Україною уваги від втрати контролю над Бахмутом Донецької області.