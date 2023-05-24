Чемпіон України з боксу Олександр Онищенко загинув під Бахмутом
Майстер спорту з боксу та чемпіон України серед юнаків та юніорів Олександр Онищенко загинув під Бахмутом на Донеччині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Федерація боксу України у Facebook.
"Олександр Онищенко − майстер спорту України з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсьонова", член збірної команди України з боксу.
Олександр загинув під Бахмутом, боронячи Батьківщину від російського ворога".
Повідомляється, що героя проводжали в останній шлях 24 травня.
Федерація боксу висловила співчуття родині загиблого воїна.