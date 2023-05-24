В Повітряних силах констатували, що зараз в F-16 "немає сенсу"
Передача Україні американських винищувачув F-16 наразі "немає сенсу", адже для цих літаків не має необхідної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
Він заявив, що зараз передавати літаки "не має сенсу", а "поштучно надавати Україні літаки не є правильним".
"Надання літаків країні є комплексним питанням. Деякі країни, навіть члени НАТО, очікують на літаки десятиліттями. У цьому питанні треба обʼєднати такі речі, як інфраструктура, підготовка пілотів, офіцерів, інженерів", — пояснив речник ПС.
Ігнат також додав, що літаки є частиною протиповітряної оборони.
"Винищувачі дадуть можливість прикрити ті регіони, де є прогалини із наземною ППО. Хоча винищувач F-16 не зможе працювати проти балістичних ракет, він захистить нас від крилатих ракет типу Х-101, "Калібр", а також від дронів-камікадзе", — зазначив він.