В Повітряних силах констатували, що зараз в F-16 "немає сенсу"

Передача Україні американських винищувачув F-16 наразі "немає сенсу", адже для цих літаків не має необхідної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він заявив, що зараз передавати літаки "не має сенсу", а "поштучно надавати Україні літаки не є правильним".

"Надання літаків країні є комплексним питанням. Деякі країни, навіть члени НАТО, очікують на літаки десятиліттями. У цьому питанні треба обʼєднати такі речі, як інфраструктура, підготовка пілотів, офіцерів, інженерів" , — пояснив речник ПС.

Ігнат також додав, що літаки є частиною протиповітряної оборони.