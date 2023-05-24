Посли ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу досі не погодили 11 пакет санкцій проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка.

"Досі немає угоди щодо останнього пакету санкцій ЄС щодо Росії. Ймовірно, це буде обговорюватися, коли посол ЄС знову зустрінеться в п’ятницю" , - написав журналіст.

За його словами, ще є надто багато деталей, які потрібно вирішити.

Що відомо про 11 пакет санкцій ЄС проти Росії

Нагадаємо, що в ЄС зараз ведеться робота над 11 пакетом санкцій проти Росії, на тлі чого частина країн відновила тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що Європейський Союз поки що не має наміру вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом".

Країни ЄС планують допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку на тлі ризику того, що їх обкладуть податками для фінансування війни. До 11-го пакету санкцій можуть потрапити ще близько 100 компаній та осіб.

У рамках проекту наступного 11 пакету санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм із третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.