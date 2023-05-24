У Швейцарії на 84-му році життя померла легендарна співачка, "Королева рок-н-ролу" Тіна Тернер, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив її прес-екретар із посиланням на Sky.com.

"Тіна Тернер, "королева рок-н-ролу", мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Кюснахті недалеко від Цюріха, Швейцарія… З нею світ втрачає музичну легенду та зразок для наслідування" , — йдеться у повідомленні.

Вперше вона здобула популярність у 1960-х роках разом із колишнім чоловіком Айком Тернером, у їхньому репертуарі була класична пісня River Deep, Mountain High.

Тіна Тернер була удостоєна 8 премій "Греммі", а також American Music Award, і мала неофіційний титул "Королеви рок-н-ролу". Вона входить до десятки найкращих танцюристів світу. Журнал "Rolling Stone" назвав її однією з найвеличніших співачок сучасності. Вона включена до Зали слави рок-н-ролу та має зірку на голлівудській "Алеї слави".

Співачка також неодноразово зазнавала домашнього насильства з боку чоловіка. Це було задокументовано у голлівудському біографічному фільмі 1993 року з Анджелою Бассетт у головній ролі, який отримав три премії "Оскар". Історія її життя також була увічнена у популярному шоу у Вест-Енді, яке йде досі.