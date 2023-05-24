Зеленський звернувся до народу Ірану через "Шахеди"

Президент Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану, щоб той не ставав співучасником кривавої російської війни, яка використовує іранські дрони-камікадзе для вбивства цивільних українців, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент у щоденному зверненні увечері 24 травня.

"Сьогодні, зважаючи на те, що такі удари тривають постійно, хотів би звернутися безпосередньо до народу Ірану. До всіх – до суспільства, до іранських улемів, до кожної іранської родини, до тих людей, які здатні впливати на державні рішення в Ірані. Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла?

Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати".

Зеленський голосив, що хоч українці і навчилися збивати більшість дронів-камікадзе, які Іран передає Росії, але все ж є і влучання, і жертви.

"Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш "Шахед" б’є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б’є другий "Шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших… Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю.

Що від цього отримуєте ви, люди в Тегерані, або в Ширазі, або Саккезі, або в будь-якому іншому місті вашої країни?"

Зеленський додав, що у результаті допомоги агресору Іран лиш отримує іще більшу ізоляцію від світу, іще більші проблеми.

Він висловив упевненість, що люди Ірану мають бути на іншому боці історії – не зі злом.