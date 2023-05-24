Основний конкурент Трампа офіційно йде у президенти США

Губернатор американського штату Флорида Рон Десантіс (Республіканська партія) подав документи до Федеральної виборчої комісії США для участі у виборах президента країни, які відбудуться у листопаді 2024 року, повідомляє Ділова столиця.

44-річний Десантіс вважається найсильнішим суперником колишнього президента Дональда Трампа на партійних праймеріз із посиланням на АР.

Десантіс закінчив Єльський університет та Гарвардську школу права. Працював юрисконсультом у командуванні контингенту США в Іраку. Був командиром Об'єднаної оперативної групи Гуантанамо (JTF-GTMO), працюючи безпосередньо із ув'язненими в об'єднаному слідчому ізоляторі в'язниці Гуантанамо.

Десантіс, який став популярним у своєму штаті завдяки підтримці Дональда Трампа, лише шість місяців тому переобрався губернатором Флориди з приголомшливою перевагою над опонентом у 19%.

Однак останніми місяцями Трамп зосередив основну увагу на дискредитації Десантіса, оскільки вважає його своїм єдиним реальним конкурентом на партійних праймеріз.