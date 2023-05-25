ISW: Розмови про втрати у Бахмуті домінують в інфопросторі РФ

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), оприлюднена інформація про втрати російських військ у Бахмуті стала домінуючою в інформаційному просторі країни-агресора, повідомляє Українська правда.

В огляді йдеться про те, що дискусії навколо повідомлень про втрати російських військ у Бахмуті заполонили провійськовий інформаційний простір і "заглушають будь-який позитивний ефект від захоплення міста".

Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин в інтерв'ю російському політтехнологу Костянтину Долгову 23 травня заявив, що "Вагнер" втратив 10 000 завербованих із числа засуджених і 10 000 кадровиків "Вагнера", які загинули під час боїв за Бахмут.

Пригожин зокрема зазначив, що "Вагнер" завербував 50 000 ув'язнених, 20 відсотків з яких (10 000) загинули в боях за Бахмут.

Російські так звані військові блогери швидко підхопили повідомлення про втрати, тим самим змістивши загальну російську дискусію від обговорення важливості захоплення Бахмута до посилення суперечок навколо повідомлень про втрати, з’явилися заяви, що ці втрати можуть бути значно більшими, ніж оприлюднені.

"Заяви Пригожина про втрати "Вагнера" в Бахмуті також стали окремою точкою напруги в інформаційному просторі і почали визначати домінуючий дискурс про всю російську кампанію в Бахмуті.

Змістивши розмову в бік заявлених втрат "Вагнера", Пригожин значною мірою домігся успіху в подальшому позбавленні МО РФ можливості стверджувати про інформаційну перемогу в Бахмуті і, ймовірно, продовжить визначати і вести розмову про Бахмут і надалі, але ціною висвітлення величезних втрат, яких зазнали його власні війська заради незначної користі" , - підсумовують аналітики.

На думку експертів, Пригожин, ймовірно, використає свою підвищену популярність після захоплення Бахмута, щоб посилити атаки на російський військовий істеблішмент та еліти.

Зазначається, що засновник ПВК також використовує уявлення про те, що "Вагнер" несе відповідальність за захоплення Бахмута, щоб відстоювати "абсурдний рівень впливу на російські військові дії в Україні".

Пригожин повторив, що група "Вагнер" є найкращою армією у світі, і стверджував, що звичайна російська армія поступається ПВК.

На думку аналітиків, він, ймовірно, примножує свої спроби утвердитися в ролі російського тоталітарного діяча, який може досягти військової перемоги в Україні.

В огляді вказується і на те, що Кремль продовжує докладати зусиль, аби показати Росію як країну, що має значні дипломатичні партнерські відносини.

Президент Росії Володимир Путін виступив перед учасниками 11-ї Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в Москві 24 травня зі звичною риторикою, звинувативши Захід у створенні глобальної нестабільності та закликавши країни Азії, Африки та Латинської Америки сформувати багатополярний світовий порядок.

"Формальна підтримка кількох пострадянських держав і явна підтримка невеликого суб'єкта федерації, ймовірно, набагато менша, ніж та, якої Кремль сподівається досягти за допомогою цих більш широких дипломатичних зусиль" , – зазначають у звіті.

Основні висновки ISW за 24 травня: