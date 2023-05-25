ППО знищила всі "Шахеди", які РФ запустила по Україні — Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони України знищили 36 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136, які Росія запустила по українських містах у ніч на 25 травня.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил.

Запуски дронів фіксували з північного та південного напрямків. Метою атаки могла бути критична інфраструктура та військові об’єкти в західних регіонах держави, відзначили в Повітряних силах.

Зокрема, три "Шахеди" збили над Миколаївщиною та один — над Одеською областю, повідомили﻿ в повітряному командуванні "Південь".

Також над Київщиною збили безпілотники, які рухалися в напрямку столиці, повідомляли﻿ в ОВА.

Також безпілотник збили у Чернівецькій області, повідомляв﻿ начальник ОВА Запаранюк. Про тип літального апарата не повідомляли.