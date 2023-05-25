ППО знищила всі "Шахеди", які РФ запустила по Україні — Повітряні сили
Сили протиповітряної оборони України знищили 36 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136, які Росія запустила по українських містах у ніч на 25 травня.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил.
Запуски дронів фіксували з північного та південного напрямків. Метою атаки могла бути критична інфраструктура та військові об’єкти в західних регіонах держави, відзначили в Повітряних силах.
Зокрема, три "Шахеди" збили над Миколаївщиною та один — над Одеською областю, повідомили в повітряному командуванні "Південь".
Також над Київщиною збили безпілотники, які рухалися в напрямку столиці, повідомляли в ОВА.
Також безпілотник збили у Чернівецькій області, повідомляв начальник ОВА Запаранюк. Про тип літального апарата не повідомляли.