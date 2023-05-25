Південна Корея направила в Україну сотні тисяч снарядів — WSJ

Південна Корея направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів через Сполучені Штати після тривалого спротиву Сеулу постачанню зброї.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними неназваних джерел видання, Сеул досяг "конфіденційної домовленості" з США про передачу снарядів для доставки в Україну після того, як Вашингтон минулого року попросив свого азійського союзника про артилерійську підтримку.

У публікації WSJ йдеться, що офіційні особи Сеула "похолоднішали" після повідомлень ЗМІ про дискусії наприкінці минулого року, але "прорив" стався після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав Вашингтон минулого місяця для зустрічі з президентом Джо Байденом.

Відповідаючи на запитання щодо можливості постачання боєприпасів на Україну, радник Південної Кореї з національної безпеки Чо Те Ен заявив парламенту, що офіційні особи ухвалять рішення після спостереження за розвитком подій.

Чо сказав, що не планує відправляти снаряди ні безпосередньо, ні через Польщу, але не уточнив про співпрацю зі США.

Чон Ха-К'ю, представник міністерства оборони Південної Кореї, заявив у четвер, що воно вело переговори з Пентагоном про експорт боєприпасів, але у звіті WSJ є "неточні частини", відмовившись повідомити подробиці.

"Були різні обговорення та прохання, і наш уряд вживе відповідних заходів при всебічному розгляді військової та гуманітарної ситуації в Україні" , - сказав Чон на брифінгу.

Союзник США та великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі виключала можливість відправки летальної допомоги Україні, попри наростальний тиск з боку Вашингтона та Європи з метою постачання зброї.

Але президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав квітні, що його уряд може не "наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", якщо цивільні особи в Україні зазнають великомасштабного нападу або через "ситуацію, коли міжнародне співтовариство не може змиритися".

Цього тижня президент Юн Сок Йоль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Сеулі заявив, що Південна Корея "ретельно вивчить" список озброєнь, які запросили президент Володимир Зеленський. Зміст цього списку не оголошувався.