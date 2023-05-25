США схвалили продаж Україні системи ППО NASAMS на $285 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України системи ППО NASAMS та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 285 млн доларів США, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні Агентства оборонного співробітництва США.

Уряд України звернувся з проханням придбати систему NASAMS, яка містить: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel Radar. Також вона включає Центр розподілу вогню; пускові установки, засоби захищеного зв'язку, GPS-приймачі, завантажувачі кодів і комплекти кабелів; набори інструментів; випробувальне обладнання; допоміжне обладнання; тягачі; генератори; технічна документація; запасні частини; технічна підтримка уряду США і підрядника; та інші пов'язані з цим елементи матеріально-технічного забезпечення і супроводу програми.

Загальна оціночна вартість становить 285 мільйонів доларів США.

"Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-партнера, яка є рушієм політичної стабільності та економічного прогресу в Європі" , – йдеться у повідомленні.

Україна має нагальну потребу в посиленні своїх можливостей для захисту від російських ракетних ударів та авіації. Придбання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захищати критично важливу національну інфраструктуру.

Повідомляється, що основним підрядником стане компанія Raytheon Missiles and Defense.