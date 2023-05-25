Чоловіків, які незаконно виїхали після повернення, чекає покарання — МВС

В Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, зараз не передбачено має ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

"На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон" , — сказав він.

Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради. "Я думаю, це буде закон" , - повідомив Клименко.

За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід.