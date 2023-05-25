Чоловіків, які незаконно виїхали після повернення, чекає покарання — МВС
В Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, зараз не передбачено має ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.
"На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", — сказав він.
Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради.
"Я думаю, це буде закон", - повідомив Клименко.
За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід.
"Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", — додав міністр.