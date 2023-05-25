Подоляк: Контрнаступ України вже почався

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ триває вже кілька днів, повідомляє Українська правда.

"Контрнаступ триває вже кілька днів, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися.

Ми не хочемо завдавати ударів по російській території, ми будемо використовувати зброю, яку ви нам надали, для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим" , - відзначив Подоляк.

Він додав, що Україна має ракети великої дальності "Storm Shadow", танки "Леопард", протиракетні комплекси, які надали Франція та Італія, а винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір.