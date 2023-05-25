Пригожин заявив, що почав виводити "вагнерівців" з Бахмуту

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмуту і передає позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня, повідомляє Українська правда.

"Ми виводимо підрозділи із Бахмуту сьогодні 25 травня, зараз 5 ранку. До першого червня основна частина перебахується до тилових таборів.



Передаємо позиції військовим. Також боєприпаси. Все, включаючи сухий пайок, але якщо військовим буде складно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захоплені Бахмуту...