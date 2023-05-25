РФ підробила дані ідентифікаційної системи у Чорному морі – британська розвідка

Аналіз Geollect показує, що з 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) комерційних суден були дистанційно підроблені, щоб створити враження 65-кілометрового російського про-військового символу "Z" у Чорному морі, який можна побачити за допомогою програмного забезпечення для відстеження з відкритим вихідним кодом, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

АІС використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Водночас сліди, з яких сформовано зображення, вказують на швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що додатково свідчить про те, що вони були фальшивими.

Аналітики вказують, що проросійські суб'єкти, ймовірно, здійснили підробку як інформаційну операцію, імовірно, з метою підтримати моральний дух росіян напередодні очікуваного контрнаступу з боку України.