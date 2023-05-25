СБУ затримала диверсанта, який готував підрив залізничної колії під Авдіївкою

Служба безпеки України заявила про затримання агента російських спецслужб, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку. Окупанти планували порушити забезпечення українських військовим пальним та боєприпасами.

Про це йдеться﻿ в повідомленні СБУ.

"Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу", — повідомили в СБУ.

За даними слідства, затриманому допомагав працівник залізничної станції з міста Українськ, якого у березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору російської спецслужби він потрапив як користувач заборонених в Україні соцмереж, де залишав коментарі на підтримку армії РФ.

Скріншот: СБУ

"Як "тестові завдання" затриманий передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку. Крім того, противника цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району. Потім російський агент отримав завдання на проведення диверсії на об’єкті залізничного транспорту", — йдеться в повідомленні.

У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.