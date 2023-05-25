Половина американців підтримують постачання зброї Україні

Підтримка населенням США допомоги Україні дещо зменшилася, але все ще є доволі широкою.﻿ Про це свідчать результати опитування, проведеного Школою публічної політики Гарріса Чиказького університету та NORC. Про це, з посиланням на AP, повідомляє Українська правда.

Опитування показало, що половина американців підтримують постачання Пентагоном зброї Україні для її захисту від російських військ. Цей рівень не змінився з початку року. У травні минулого року постачання зброї підтримували 60%.

Зараз близько чверті американців виступають проти продовження військової підтримки, яка наразі перевищила 37 мільярдів доларів.

Згідно з опитуванням, проведеним минулого місяця, переважна більшість як демократів, так і республіканців вважають, що напад Росії на Україну був невиправданим.

Що стосується конкретних видів підтримки України з боку США, то підтримка населенням санкцій США проти Росії зазнала найбільш значного падіння: з 71% рік тому до 58% цієї весни, хоча це все ще більшість.

Зниження підтримки санкцій може відображати стурбованість людей тим, що зусилля з економічної ізоляції Росії сприяли зростанню інфляції, вважають аналітики.

В цілому, однак, результати опитування показують, що побоювання американських політиків щодо значної матеріальної допомоги Україні ще не виправдалися: що громадська підтримка впаде, якщо війна затягнеться, і що значна допомога Україні стане питанням, яке розділить демократів і республіканців.

Переважна більшість дорослого населення США вважає, що Росія вчинила воєнні злочини під час війни, в тому числі 54% вважають, що Росія є єдиною стороною, яка це зробила.

Люди старшого віку більш схильні розглядати російське вторгнення як невиправдану спробу повалення українського уряду – 79% серед людей 45 років і старше, порівняно з 59% серед тих, кому 44 роки і молодше.

Загалом 62% вважають Росію ворогом – або головним ворогом – Сполучених Штатів. А 48% дуже стурбовані впливом Росії в усьому світі. Водночас 50% кажуть, що вони позитивно ставляться до російського народу, порівняно з 17%, які мають несприятливу думку.

Лише 8% американців позитивно ставляться до Путіна.

Погляд американців на Росію та її лідера вже ставав гарячою точкою в американській політиці, наприклад, коли навесні цього року губернатор Флориди Рон Десантіс піддався критиці за те, що назвав боротьбу України з російськими військами "територіальною суперечкою".