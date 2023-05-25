ЄС продовжив на рік режим безмитної торгівлі з Україною

Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС ще на один рік, до червня 2024 року, повідомляє Європейська правда.

"Поновлюючи ці заходи, ЄС продовжує демонструвати свою непохитну політичну та економічну підтримку Україні, яка все ще стикається з неспровокованою та невиправданою військовою агресією з боку Росії" , – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Зазначається, що ці заходи допоможуть Україні зберегти стабільність торговельних відносин з ЄС та підтримати економіку в дуже складних умовах.

У поєднанні з широкою військовою, фінансовою та гуманітарною підтримкою це має вирішальне значення для допомоги Україні в її довгостроковому відновленні.

"Неспровокована і невиправдана агресивна війна Росії проти України має руйнівний вплив на економіку країни. Поновлені автономні торговельні заходи однозначно підтримають Україну і водночас надають ЄС можливість захистити внутрішній ринок від значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів" , – зазначив Йохан Форсселл, міністр міжнародного розвитку, співробітництва і зовнішньої торгівлі Швеції, яка головує в Раді ЄС.

Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Тепер, коли регламент ухвалено, він буде підписаний представниками Ради та Європейського парламенту та опублікований в Офіційному віснику, після чого набуде чинності 6 червня.