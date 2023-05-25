Російські добровольці заявили, що знову проникли до Росії

Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз потрапили на територію Росію, та опублікували відео на фоні відділення "Пошти Росії", повідомляє Українська правда.

"Ми знову на Батьківщині! Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями, чи тихо. Це вже неважливо" , — йдеться у відео.

За словами представників "РДК", полум’я боротьби розгорається по всій країні. "Чекайте нас і у вашому населеному пункті" , - заявили вони.

Де саме представники "Російського добровольчого корпусу" записали відео, не повідомляється.