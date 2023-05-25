ЄС цьогоріч зекономить більше газу, ніж імпортує з Росії – FT

У Єврокомісії очікують, що цього року попит на газ в ЄС впаде більше, ніж становитиме його загальний імпорт з Росії.﻿ Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документ у розпорядженні редакції, який Єврокомісія представила в середу, повідомляє Економічна правда.

У документі єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що заходи з економії газу, як очікується, скоротять споживання газу в ЄС на додаткові 60 млрд кубометрів у 2023 році.

Це, за її словами, перевищує обсяги газу, які планується імпортувати з Росії в 2023 році, як трубопровідним транспортом, так і у вигляді скрапленого газу".

Минулого року Єврокомісія ухвалила низку законів, спрямованих на скорочення споживання енергії та відмову від російського імпорту. Країни запроваджували обмеження на температуру опалення та закликали своїх громадян до економії газу та електроенергії.

У документі зазначається, що ціни на газ також нещодавно впали "ближче до історичних діапазонів" після досягнення максимуму в 300 євро за МВт-год в серпні минулого року, але залишаються "деякі ризики, які потрібно буде ретельно відстежувати".