"Податок на Google" уже приніс до держбюджету 3,2 млрд грн — Гетьманцев

Цьогоріч так званий "податок на Google" уже приніс до українського бюджету майже 3,2 млрд грн. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, повідомляє Новое время.

"За результатами поданих за I квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро і $27,1 млн або 1,9 млрд грн" , — заявив депутат.

Найбільші суми задекларували Google Play, Google, Etsy, SONY, Netflix, Apple, META, Valve Software і Amazon.

Гетманцев підкреслив, що строк сплати податку за I квартал 2023 року — 9 червня, тому ще очікується сплата податку понад 0,7 млрд грн.

Водночас компанія OnlyFans від початку року нарахувала $620 тисяч податку і сплатила до українського бюджету 23,3 млн грн.

"Сервіс повністю вийшов із Росії і фінансує тільки нашу армію" , — підкреслив Гетманцев.

Загалом станом на 1 квітня 2023 року на податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, зареєстрованих роком раніше.

Минулого року платформа OnlyFans для моделей 18+ заплатила в український бюджет $305 тисяч "податку на Google".