Японія підняла винищувачі через російські Іл-20

Японія підняла в небо винищувачі після того, як у четвер помітила російські військові літаки над Тихим океаном і Японським морем, повідомляє Укрінформ.

У міністерстві оборони Японії заявили, що виявили один російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який здійснював круговий політ з Охотського моря в Тихий океан.

У відомстві додали, що також було зафіксовано ще один Іл-20, який летів до вод поблизу острова Садо, перш ніж повернути в бік континенту.

Нагадаємо, у квітні американські винищувачі підіймалися для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 біля Аляски.