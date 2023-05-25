Україна звільнила з російського полону 106 захисників Бахмута

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 25 травня Україні вдалося повернути з російського полону 106 захисників Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдатів та сержантів.

"Це воїни з Бахмутського напряму – 8 офіцерів та 98 солдатів та сержантів.

Вони боролися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогові наступати далі углиб нашого Сходу. Кожен із них - герой нашої держави" , - заявив керівник ВП.

За словами Єрмака, серед звільнених захисників багато тих, кого вважали зниклими безвісти.