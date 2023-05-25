Зеленський призначив нового заступника голови СБУ: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента, повідомляє Ліга.net.

Згідно зі словами самого Сергія Наумюка, які цитує "Судово-юридична газета", він з 2015 року працював у НАБУ. Очолював другий та четвертий підрозділи детективів. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований в один з підрозділів СБУ, але після війни, за його словами, планував повернутися до НАБУ.

Скріншот з відео "Радіо Свобода"

Наумюк брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. Він пройшов перший етап тестування загальних здібностей і був допущений до другого етапу — співбесіди.

На співбесіді у комісії, згідно з публікацією газети, виникли запитання до Наумюка щодо російського громадянства його батьків та брата, роботи брата у московському банку, проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську та набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.