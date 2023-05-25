Посли РФ намагаються перешкодити Кулібі в Африці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого турне до Африки повідомив, що глава російського МЗС Сергій Лавров "по його слідах" готує візит на континент, а російські посли розповідають урядам африканських країн, як погано приймати українського міністра, повідомляє Українська правда.

"Я знаю, що в Москві дуже уважно стежать за моїм турне і там, де я зʼявляюся, приходить російський посол і починає розказувати: як погано, що ви приймали українського міністра.

Лавров по моїх слідах, навздогін одразу намагається говорити з людьми, з якими я говорив і планує свій візит до Африки" , - заявив очільник МЗС.

Кулеба вважає Африку простором дипломатичного двобою з Росію. Він наголосив, що Росія 30 років потужно працювала, сіяла свою пропаганду і наразі переконує в тому, що вона є "рятівником і єдиним захисником" Африки.

Кулеба також повідомив, що його турне продовжиться в Руанді.