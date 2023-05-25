Брежнєва позбавили звання "Почесний громадянин Києва"
Київрада сьогодні позбавила звання "Почесний громадянин Києва" радянського генсека Леоніда Брежнєва та інших діячів часів СРСР. За таке рішення проголосували 82 депутати.
Про це йдеться на офіційному сайті Києва.
Окрім Брежнєва, звань почесних громадян Києва позбавили колишнього голову Ради міністрів УРСР Віталія Масола (він обіймав цю посаду у 1987-1990 роках). Відставка Масола стала однією з вимог протестувальників під час Революції на граніті у 1990 році. До слова, Масол був також прем'єр-міністром України у 1994-1995 роках.
Також цього звання позбавили радянських посадовців та військових Олексія Єпішева, Кирила Москаленка та Олексія Федорова, а також генсека Компартії В'єтнаму Тіня Чионга.
Рішення ухвалили відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.