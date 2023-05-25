В Росії штрафуватимуть за мапи без окупованих українських територій

В Росії штрафуватимуть за публікацію мап, на яких в складі РФ не позначені окупований Крим та інші захоплені території України, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний закон ухвалила Держдума із посиланням на росЗМІ.

За закон проголосували одразу в другому та третьому читаннях.

Тепер "картографічні та інші документи, що оскаржують територіальну цілісність РФ", прирівнюють до "екстремістських" матеріалів. Під це визначення підпадають всі мапи, на яких окупований Крим та інші захоплені території не входять до складу Росії.

За поширення таких мап передбачається арешт до 15 діб або штраф до трьох тисяч рублів для громадян, а також штраф від 100 тисяч до мільйона рублів для юросіб.

Нагадаємо, раніше спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що у війні з Україною винні президенти США, Франції та України Джо Байден, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц.