В Офісі президента заперечили слова Подоляка про початок контрнаступу

Підготовка Збройних сил України до контрнаступу триває, і він дасть результати, повідомляє Ділова столиця.

Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив у четвер, 25 травня, в ефірі американського Bloomberg Television.

Заступник голови ОП сказав, що українські війська підуть у контрнаступ, коли отримають все необхідне озброєння від союзників.

"Ми й надалі готуватимемо контрнаступ" , – сказав Жовква.

У зв'язку із цим він пригадав про постачання далекобійної артилерії, боєприпасів і бойових танків.

Заступник керівника президентського офісу також заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться вже невдовзі і "не займе багато часу".

Окрім того, відповідаючи на запитання телеведучої, Жовква висміяв заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який 23 травня сказав, що Україна не зможе здобути перемогу у війні з Росією.

"Можливо, я щось упустив, але, можливо, прем’єр-міністр став дуже хорошим військовим експертом" , – потролив Орбана український посадовець.

Як повідомлялось, 25 травня інший радник голови ОП — Михайло Подоляк — в ефірі національного телемарафону заявив, що контрнаступ Збройних сил України вже розпочався і триває вже кілька днів. Інтенсивні бої точаться по всій лінії зіткнення українсько-російської війни.

Згодом він уточнив свою заяву, написавши у Twitter, що контрнаступ – "це не якийсь "один івент", який почнеться о конкретній годині конкретного дня", а "це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ".