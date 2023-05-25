В Офісі президента заперечили слова Подоляка про початок контрнаступу
Підготовка Збройних сил України до контрнаступу триває, і він дасть результати, повідомляє Ділова столиця.
Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив у четвер, 25 травня, в ефірі американського Bloomberg Television.
Заступник голови ОП сказав, що українські війська підуть у контрнаступ, коли отримають все необхідне озброєння від союзників.
"Ми й надалі готуватимемо контрнаступ", – сказав Жовква.
У зв'язку із цим він пригадав про постачання далекобійної артилерії, боєприпасів і бойових танків.
Заступник керівника президентського офісу також заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться вже невдовзі і "не займе багато часу".
Окрім того, відповідаючи на запитання телеведучої, Жовква висміяв заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який 23 травня сказав, що Україна не зможе здобути перемогу у війні з Росією.
"Можливо, я щось упустив, але, можливо, прем’єр-міністр став дуже хорошим військовим експертом", – потролив Орбана український посадовець.
Як повідомлялось, 25 травня інший радник голови ОП — Михайло Подоляк — в ефірі національного телемарафону заявив, що контрнаступ Збройних сил України вже розпочався і триває вже кілька днів. Інтенсивні бої точаться по всій лінії зіткнення українсько-російської війни.
Згодом він уточнив свою заяву, написавши у Twitter, що контрнаступ – "це не якийсь "один івент", який почнеться о конкретній годині конкретного дня", а "це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ".