У ГУР відзначили лояльність мешканців Бєлгородщини до російських повстанців

В українській воєнній розвідці заявили, що події в Бєлгородській області були настільки несподіваними для Росії, що дезорієнтували її, а місцеві жителі лояльно поставилися до повстанців, повідомляє Ділова столиця.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону.

Він додав, що евакуацію з населених пунктів Бєлгородської області керівництво РФ розпочало через власні артилерійські удари по цивільних помешканнях, а озвучені росіянами втрати серед російських повстанців не відповідають дійсності.

"Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки. Насправді російська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині й донині не може чітко пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії" , — зазначив Юсов.

Окрім того, представник ГУР припустив, що дії російських добровольців у Бєлгородській області можуть спричинити ланцюгову реакцію в інших регіонах рф із залученням ще більшої кількості людей.

"З боку окупаційної влади там [у Бєлгородській області] спостерігається паніка, хаос і невизначеність" , ― зазначив Юсов.

Водночас воєнна розвідка України поки що не може підтвердити інформацію про перекидання Росією своїх підрозділів із фронту на російську територію для зміцнення власних кордонів. Цю інформацію наразі перевіряють.

Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що військові "Російського добровольчого корпусу" зайшли у населений пункт Глотово Бєлгородської області РФ.