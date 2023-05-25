В ЗСУ опублікували відео із Залужним, щоб розвіяти брехню роспропаганди

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, щоб підтвердити, що російська пропаганда поширює фейки про його стан здоров’я, повідомляє Українська правда.

"Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!

З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги".

На відео Штефан наголошує, що воно зняте 25 травня. Залужний на відео подякував українцям і пообіцяв, що Україна обов’язково переможе.

За даними УП в Офісі президента запевняють, що вранці 25 травня Залужний брав участь у селекторній нараді і комун кував із президентом.

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