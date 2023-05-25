Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність один одного

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність один одного

Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на саміті ЄАЕС прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян з посиланням на "РИА Новости".

"На цій основі ми добре просуваємось до врегулювання наших відносин", — зазначив він.

При цьому він нагадав про питання щодо прав і безпеки мешканців Нагірного Карабаху в рамках міжнародного механізму.

"Я сподіваюся, що за короткий час розпочнеться нормальний, конструктивний діалог між Баку та Степанакертом", — наголосив Пашинян.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв додав, що країна не має територіальних претензій до Вірменії.

"Є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану", — заявив він.

Алієв додав, що є серйозні передумови нормалізації відносин на основі визнання територіальної цілісності один одного.

При цьому президент Росії Володимир Путін проведе дві двосторонні зустрічі з Алієвим та Пашиняном, потім очікуються тристоронні переговори.

Як повідомлялось, раніше Нікол Пашинян заявив, що готовий визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови гарантій захисту вірменського населення регіону.

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