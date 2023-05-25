Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність один одного

Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на саміті ЄАЕС прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян з посиланням на "РИА Новости".

"На цій основі ми добре просуваємось до врегулювання наших відносин" , — зазначив він.

При цьому він нагадав про питання щодо прав і безпеки мешканців Нагірного Карабаху в рамках міжнародного механізму.

"Я сподіваюся, що за короткий час розпочнеться нормальний, конструктивний діалог між Баку та Степанакертом" , — наголосив Пашинян.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв додав, що країна не має територіальних претензій до Вірменії.

"Є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану" , — заявив він.

Алієв додав, що є серйозні передумови нормалізації відносин на основі визнання територіальної цілісності один одного.

При цьому президент Росії Володимир Путін проведе дві двосторонні зустрічі з Алієвим та Пашиняном, потім очікуються тристоронні переговори.

Як повідомлялось, раніше Нікол Пашинян заявив, що готовий визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови гарантій захисту вірменського населення регіону.