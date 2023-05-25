Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність один одного
Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив на саміті ЄАЕС прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян з посиланням на "РИА Новости".
"На цій основі ми добре просуваємось до врегулювання наших відносин", — зазначив він.
При цьому він нагадав про питання щодо прав і безпеки мешканців Нагірного Карабаху в рамках міжнародного механізму.
"Я сподіваюся, що за короткий час розпочнеться нормальний, конструктивний діалог між Баку та Степанакертом", — наголосив Пашинян.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв додав, що країна не має територіальних претензій до Вірменії.
"Є можливість виходу на мирну угоду Баку та Єревана, тим більше з огляду на те, що Вірменія офіційно визнала Карабах частиною Азербайджану", — заявив він.
Алієв додав, що є серйозні передумови нормалізації відносин на основі визнання територіальної цілісності один одного.
При цьому президент Росії Володимир Путін проведе дві двосторонні зустрічі з Алієвим та Пашиняном, потім очікуються тристоронні переговори.
Як повідомлялось, раніше Нікол Пашинян заявив, що готовий визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови гарантій захисту вірменського населення регіону.