НАЗК внесло виробника Oreo і Milka до переліку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК в Telegram.

В агентстві підкреслюють, що Mondelez International не вийшло з РФ після початку повномасштабної війни.

"Інтереси компанії, що має річний дохід близько 26 млрд дол і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти, а також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки", - йдеться у повідомленні.

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International становив 339 млн дол (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд дол (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн дол податків, наголосили в НАЗК.

Зазначається, що після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії, на що Mondelez відреагувала формально - оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії.