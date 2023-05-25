Нуланд пояснила, чого може очікувати Україна від саміту НАТО у Вільнюсі

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може сподіватись на "більш чітке" висловлювання "того, що ми вже казали", повідомляє Європейська правда.

Про це Нуланд сказала під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

Нуланд відповідала на запитання, що може очікувати Україна від майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Вона запевнила, що Альянс має намір більш чітко висловити свою підтримку.

"Я думаю, що у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого висловлення того, що ми вже казали. Що ми підтримуємо Україну, яка все більше стає демократичною і сильною. І ми підтримуємо її у довгостроковій перспективі – як кожна окрема країна-член Альянсу, так і колективно" , – сказала вона.

"Ми також співпрацюємо в галузі розвідки, кібербезпеки, і українці побачать ці потужні стосунки між НАТО і Україною" , – додала Нуланд.

Як повідомила посол України при НАТО, Київ готує два пакети для обговорення на саміті НАТО у Вільнюсі – політичний та практичний.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв раніше глава МЗС Дмитро Кулеба.