На Запоріжжі захисники України знищили два російських Су-25

На Запорізькому напрямку 25 травня українські захисники збили два російських штурмовика Су-25, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії.

"Окупаційні війська РФ намагалися нанести ураження по позиціям сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря. В цей час на бойовому чергуванні знаходилися нацгвардійці — "Запорізький месник" і його бойовий побратим. Бійці чітко ідентифікували ворожу авіацію і влучно відпрацювали по повітряним цілям із ПЗРК" , — йдеться в повідомленні.

В результаті перший літак був Су-25 повністю знищений, пілот катапультувався на окуповану територію. Другий літак збив відомий нацгвардієць з позивним "Запорізький месник". Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і вимушений зайти на аварійну посадку. Жителі окупованого Мелітополя могли спостерігати в кінці посадкової смуги чорний стовп диму. Перед цим пролунали глухі вибухи.

В НГУ додали, що гвардієць на псевдо "Запорізький месник" загалом же знищив 7 ворожих літаків.