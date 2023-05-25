Британія визнала Голодомор 1932-33 рр. геноцидом українського народу

Палата громад парламенту Великої Британії визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу, повідомляє Ділова столиця.

Рішення прийняте одноголосно із посиланням на ВВС.

Голосування, ініційоване депутатом-консерватором Полін Летхем, хоч і не передбачає жодних конкретних кроків, було покликане, за її власними словами, стати посланням президенту Росії Володимиру Путіну у зв'язку із розв'язаною ним війною в Україні.

"Радянський Союз знищив мільйони українців, насильно заморивши їх голодом та примусовим переселенням, що нагадує сьогоднішні події в Україні. Сталін у 30-ті роки, як Путін сьогодні, хотів знищити український народ та українську ідентичність" , — наголосила Летхем.

"Сподіваюся, що сьогодні, проголосувавши за визнанням Голодомору геноцидом, ми відправимо Путіну і всьому світу дохідливе послання, що британський парламент підтримує Україну, і що ми не визнаємо військових злочинів, минулих чи нинішніх" , — додала Летхем.

Вона також нагадала, що багато країн вже визнали Голодомор геноцидом.

Раніше Голодомор 1932-33 рр. в Україні визнали геноцидом Австралія, Канада, Бразилія, Словенія, Франція, Ісландія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Німеччина, Молдова, Ірландія, Румунія. Європейський парламент також підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом.

Австрія визнала Голодомор "жахливим злочином": з приводу "геноциду" думки розділилися.