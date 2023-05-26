ППО збила всі ракети над Києвом, уламки пошкодили будівлі — КМВА
Сили протиповітряної оборони збили всі ракети, які росіяни запустили по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені будівлі та авто в Оболонському та Шевченківському районах столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені", — написав він.
Внаслідок падіння уламків пошкоджено дах одного з торговельно-розважальних центрів, а також автомобілі на парковці в Оболонському районі. У Шевченківському районі уламок ракети впав на будинок — пошкоджено дах та вікно. Попередньо постраждалих немає, додав Попко.