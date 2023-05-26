ЗСУ за добу знищили 460 окупантів та 25 артсистем - Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники України знищили 460 загарбників, 25 артилерійських систем ворога, 3 ББМ та 3 ворожих безпілотника.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,

танків − 3 796 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 7 435 (+3) од.,

артилерійських систем − 3 384 (+25) од.,

РСЗВ − 570 (+0) од.,

засобів ППО − 328 (+1) од.,

літаків − 310 (+1) од.,

вертольотів − 296 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 910 (+3) од.,

крилатих ракет - 1015 (+0) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 161 (+13) од.,

спеціальної техніки – 446 (+2) од.

Дані уточнюються