ЗСУ за добу знищили 460 окупантів та 25 артсистем - Генштаб
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники України знищили 460 загарбників, 25 артилерійських систем ворога, 3 ББМ та 3 ворожих безпілотника.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків − 3 796 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 7 435 (+3) од.,
- артилерійських систем − 3 384 (+25) од.,
- РСЗВ − 570 (+0) од.,
- засобів ППО − 328 (+1) од.,
- літаків − 310 (+1) од.,
- вертольотів − 296 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 910 (+3) од.,
- крилатих ракет - 1015 (+0) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 161 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 446 (+2) од.
Дані уточнюються