У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела
В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці, повідомляє Українська правда.
Про це виданню розповіли співрозмовники в правоохоронних органах
Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.
За даними джерел, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали винуватця ДТП.