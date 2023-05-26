Дружина в.о. голови БЕБ будує готель та продає "УЗ" діоди за завищеними цінами – ЗМІ

За даними розслідування видання "Bihus.Info", дружина в. о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова – Ольга Федорова – будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Компанія "Глобальні технології майбутнього", співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам "Укрзалізниці" діоди за завищеними у 1,5-2 рази цінами, повідомляє Економічна правда.

Журналісти "Bihus.Info" встановили, що Ольга Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій Україні.

За останні 6 років дружина в. о. голови БЕБ стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями та бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями, йдеться у розслідуванні.

Також, як з'ясували журналісти, Федорова разом з колишніми і чинними СБУ-шниками є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Родині Федорових там належить 2 земельні ділянки.

Повідомляється, що, зокрема, 5 земельних ділянок на території, де будується готель, належать генералу СБУ, колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенку та його родині, 2 ділянки – генералу СБУ, колишньому начальнику ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, ексочільнику Донецької ОВА Олександру Куцю і його дружині, а ще 4 ділянки – жінкам, чиї сини служать або служили в СБУ на нижчих посадах.

Журналісти встановили, що дружина Карпенка вже ввела в експлуатацію один зі збудованих на курорті будинків, а дружина Федорова зареєструвала право власності на ще 4 незавершені будинки.

Журналісти "Bihus.Info" також встановили, що дружина в. о. директора БЕБ є співвласницею ТОВ "Глобальні технології майбутнього".

"Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки родом і де раніше служив сам Федоров. З 2022 року "ГТМ" різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам "Укрзалізниці" в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн)" , – йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що основний товар, який компанія "ГТМ" постачає заводам "УЗ", – різні типи діодів.

При цьому фірма не є виробником запчастин, а лише перепродує їх. За даними журналістів, "ГТМ" продає діоди з націнкою аж до 100%.

Розслідувачі з'ясували, що у 2022 році компанія дружини в. о. голови БЕБ постачала заводам "УЗ" діоди виду ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по ціні 6 973 грн за штуку, тоді як купувала за 4 970 грн/шт (ціни тут і нижче вказані без ПДВ).

Після падіння курсу гривні ціни на цей вид діодів підвищилися, але націнка у розмірі 30% збереглася. Компанія закуповувала їх по 6 130 грн/шт, а продавала по 9 154 грн/шт.

Діоди типу ДЛ161-200-12 УХЛ2 "ГТМ" продавали заводам "УЗ" по 1 641 грн/шт, купуючи їх по 1 025 грн/шт, йдеться у розслідуванні.

А найбільшу групу діодів ДЛ161-200-16 УХЛ2 компанія постачала по 1 900 грн/шт, тоді як закуповувала по 1 025 грн/шт.

Журналісти також встановили, що наприкінці 2022 року "ГТМ" почала замовляти послуги із виготовлення діодів. За послуги вона сплачувала від 505 до 620 грн/шт, продаючи готові діоди по 2 000 грн/шт.

Едуард Федоров не надав "Bihus.Info" коментарі щодо бізнесової діяльності своєї дружини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ став перший заступник Мельника – Едуард Федоров.

До призначення в БЕБ Федоров працював начальником управління СБУ в Сумській області (2022-2023 роки) та заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці (2021-2022 роки).